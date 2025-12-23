دراسة جديدة تتتبع تطور تنوع النباتات الجبلية على الأرض

كشفت دراسة نُشرت مؤخرًا في المجلة العلمية “ساينس أدفانسز” عن العمليات الجيولوجية في قديم الزمان التي تسببت في التنوع النباتي الاستثنائي للمناطق الجبلية في العالم.

وأوضحت الدراسة، التي قادها علماء من حديقة شيشوانغباننا النباتية الاستوائية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، تحليلًا شاملًا لكيفية تأثير القوى الجيولوجية وتغير المناخ على هذا التنوع البيولوجي على مدى ملايين السنين.

تطور تنوع النباتات الجبلية على الأرض

وجمعت الدراسة بين علم الأحياء التطوري والبيانات الجيولوجية وبيانات المناخ القديم لتتبع تاريخ النباتات الجبلية عبر خمسة أنظمة جبلية رئيسة في نصف الكرة الشمالي.

وبالتركيز على 34 مجموعة من النباتات الزهرية تنطوي على 8456 نوعًا، أعاد الباحثون بناء زمان ومكان انتشار هذه النباتات وتنوعها.

وتظهر النتائج أن توسع وتنوع مجموعات النباتات الجبلية اعتمد على نحو أساسي على عاملين مترابطين: ارتفاع الجبال والانخفاض العالمي بدرجات الحرارة.

وأدى ارتفاع الجبال إلى خلق بيئات جديدة على ارتفاعات شاهقة، إذ تطورت النباتات إلى أنواع جديدة، وفي ذات الوقت، أسهم انخفاض درجات الحرارة في توسيع البيئات الباردة؛ مما ربط فعليًّا سلاسل جبلية كانت منفصلة في السابق، وسمح للنباتات بالانتشار والاختلاط عبر مسافات شاسعة على مدى ملايين السنين.

ومن جانبه، قال المشارك في الدراسة شينغ ياو: “ربطنا تطور النباتات بالتاريخ الجيولوجي والمناخي للأرض، وكشفنا كيف شكلت الجبال القديمة والتغيرات المناخية الحياة في الجبال بطرق واضحة وقابلة للتنبؤ”.

كما حددت الدراسة آليات تطورية متميزة عبر أنظمة جبلية مختلفة، فقد مثلت منطقة التبت-الهيمالايا-هنغدوان “مهدا” للتنوع البيولوجي، حيث نشأ أكثر من نصف أنواعها الجديدة من التنوع المحلي. في المقابل، تشكلت نباتات الجبال الأوروبية والإيرانية-التورانية على نحو أساسي من سلالات محلية متوسطة إلى منخفضة الارتفاع، التي تكيفت مع الارتفاعات العالية.