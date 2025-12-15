درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى بـ29 درجة وسكاكا الأدنى

أعلن المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على مناطق المملكة وعدد من محافظاتها، متوقعًا أجواءً معتدلة إلى مائلة للبرودة في عدد من المناطق، خاصة الشمالية والمرتفعات.

وأوضح المركز، أن مكة المكرمة سجلت، أعلى درجة حرارة اليوم بواقع 29 درجة مئوية، تلتها نجران وجازان عند 28 درجة، فيما بلغت الحرارة في جدة 26 درجة والرياض والمدينة المنورة 23 درجة، والدمام 21 درجة.

في المقابل، سجلت سكاكا أدنى درجة حرارة صغرى بواقع 4 درجات مئوية، تلتها عرعر 6 درجات ثم حائل 7 درجات، والباحة وأبها وتبوك 9 درجات.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل والشرقية في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة نجران مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.