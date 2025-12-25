Icon

رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة
المواطن - فريق التحرير

دعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، قاصدي الحرمين الشريفين من المصلين والمعتمرين إلى الالتزام بآداب يوم الجمعة، واستحضار معانيه الشرعية وتعظيم شعائره، بما يحقق الخشوع وحضور القلب.

وأكدت الرئاسة أهمية التبكير إلى الصلاة والإنصات للخطبة والحرص على الطهارة والتحلي بالسكينة والوقار، وترك كل ما يشغل عن الذكر والدعاء، مشددةً على أن الالتزام بآداب الجمعة يعكس تعظيم شعائر الله، ويحقق مقاصد العبادة.

وأوضحت أن هذه التوجيهات تأتي ضمن رسالتها الإرشادية الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني لقاصدي الحرمين الشريفين، وتهيئة الأجواء التعبدية التي تعينهم على أداء عباداتهم بطمأنينة وخشوع، بما ينسجم مع قدسية المكان والزمان.
ودعت الرئاسة عموم المصلين إلى الالتزام بالتعليمات والتنظيمات، بما يسهم في سلامة المصلين وراحتهم، ويعزز جودة الخدمات الدينية المقدمة في الحرمين الشريفين.

