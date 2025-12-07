أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، فتح باب القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء للعام 1447هـ، وذلك للالتحاق بالخدمة العسكرية في مختلف أفرع القوات المسلحة برتب تبدأ من جندي وحتى رقيب.

ويستهدف الإعلان حملة الثانوية العامة بأنواعها، والدبلوم، والبكالوريوس، وفق شروط ومعايير محددة لكل فئة.

شروط القبول للمتقدمين من الرجال

وأوضحت الوزارة أن شروط القبول للمتقدمين من الرجال تشمل أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وحسن السيرة والسلوك، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يكون لائقًا طبيًا ويجتاز المقابلات والاختبارات المطلوبة، إلى جانب الالتزام بمتطلبات الطول والوزن، وألا يكون على رأس عمل حكومي أو سبق فصله من جهة عسكرية.

كما يشترط أن يكون غير متزوج من غير سعودية، وأن تتوفر لديه المؤهلات الفنية والعلمية المناسبة للوظيفة المتقدم لها.

أما بالنسبة للنساء، فقد حددت الوزارة شروطًا مماثلة، منها أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، وحسنة السيرة والسلوك، ولا يقل عمرها عن 21 عامًا، وأن تكون لائقة طبيًا، وتحمل هوية وطنية مستقلة، وألا تكون متزوجة من غير سعودي. كما يشترط توافق الطول مع الوزن بحد أدنى 155 سم، واجتياز المقابلة الشخصية، إلى جانب توفر المؤهلات المطلوبة للتخصّصات الفنية.

ويشمل القبول جميع أفرع القوات المسلحة: القوات البرية، والدفاع الجوي، والقوات الجوية، والبحرية، وقوة الصواريخ الاستراتيجية، والإدارة العامة للخدمات الطبية، وقيادة القوات المشتركة. وأكدت الوزارة أن بإمكان المتقدمين رفع فرص قبولهم من خلال التقديم على أكثر من فرع واختيار عدة وظائف متاحة، مشيرةً إلى أن ظهور حالة الطلب ستكون عبر صفحة المتقدم دون إرسال أرقام طلب أو رسائل نصية.

رابط التجنيد الموحد في وزارة الدفاع 1447

وأفادت وزارة الدفاع بأن التقديم بدأ أمس الأحد 16 جمادى الآخرة 1447هـ ويستمر حتى الخميس 20 من الشهر نفسه، عبر بوابة القبول الموحد هنا.

وتشمل خطوات التقديم الدخول إلى البوابة، وتسجيل البيانات أو تحديثها، ثم اختيار الوظائف المناسبة للمؤهل، واستكمال إجراءات التسجيل حتى ظهور حالة الطلب على المنصة.