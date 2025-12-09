Icon

صحة وطب‎

روسيا تطرح لقاحًا جديدًا لعلاج سرطان الجلد مطلع 2026

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٥ مساءً
روسيا تطرح لقاحًا جديدًا لعلاج سرطان الجلد مطلع 2026
المواطن - فريق التحرير

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن المرضى في روسيا سيتمكنون من الحصول على لقاح لعلاج الميلانوما (سرطان الجلد) مطلع عام 2026.

ويُذكر أن اللقاح الجديد “نيو أونكوفاك” بتقنية mRNA تم تطويره بالتعاون بين مركز غاماليا للأبحاث والمركز الوطني الروسي لأبحاث الأورام “بلوخين”، وقد سمحت وزارة الصحة الروسية في نهاية نوفمبر الماضي باستخدامه في الممارسة السريرية.

وأوضح مدير مركز غاماليا ألكسندر غينسبورغ، أن المرضى المصابين بالميلانوما سيكونون أول من يتلقون هذا اللقاح، مشيرًا إلى إمكانية تكييف هذه المنهجية لاحقًا لعلاج أنواع أخرى من السرطان.

وأكد الوزير أن تكلفة تشخيص وعلاج الأمراض السرطانية في روسيا قد تكون أقل بخمس مرات مقارنة بالدول الغربية، مما يسهل وصول العلاج إلى شريحة أوسع من المرضى.

