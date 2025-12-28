“ريف السعودية”: نمو قياسي لقطاع المحاصيل البعلية بأكثر من 1100%

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، عن تحقيق قطاع زراعة المحاصيل البعلية -أحد القطاعات الثمانية التي يدعمها البرنامج-، قفزاتٍ نوعية في خدمية مستفيديه؛ حيث سجّل نموًا قياسيًا تجاوز 1100%، فيما ارتفع عدد المستفيدين من دعم البرنامج للقطاع، إلى أكثر من 13.3 ألف مستفيد في مختلف مناطق المملكة.

نمو قياسي لقطاع المحاصيل البعلية

وأوضح المتحدث الرسمي لـ “ريف السعودية” ماجد البريكان، أن قطاع المحاصيل البعلية يُعد من أبرز القطاعات التي رسّخت نجاح البرنامج، وقد أسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي، إضافة إلى دعم استدامة الزراعة في المناطق ذات الموارد المائية المحدودة، وتحسين دخل صغار المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأفاد البريكان، أن برنامج “ريف السعودية”، يسعى إلى تحقيق العديد من المستهدفات الرئيسية للإسهام في تنمية وتطوير القطاع الزراعي بالريف السعودي، وذلك من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى تحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتوفير فرص عمل لهم؛ للإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

يُشار إلى أن القطاعات الثمانية التي يستهدفها برنامج “ريف السعودية” بالدعم والإرشاد، تشمل قطاعات العسل، الفواكه، البن السعودي، الورد، المحاصيل البعلية، مربي الماشية، صغار صيادي الأسماك، وقطاع القيمة المضافة.