زراعة النخاع العظمي الذاتية تسجل نجاحها الثالث بالقصيم

يواصل مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بتجمع القصيم الصحي تحقيق إنجازاته الطبية النوعية في مجال علاج الأورام، بعد نجاحه في إتمام علاج الحالة الثالثة ضمن برنامج زراعة النخاع العظمي الذاتية، الذي يُعدّ من أبرز الخدمات العلاجية التخصصية الدقيقة، ويعكس جاهزية المركز السريرية والتقنية وقدرته على تقديم الرعاية المتقدمة وفق أحدث المعايير الطبية المعتمدة.

زراعة النخاع العظمي الذاتية

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن برنامج زراعة النخاع العظمي الذاتية سجّل منذ تدشينه نجاحًا متواصلًا، حيث أُجريت ثلاث عمليات زراعة ناجحة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا، وبسواعد وطنية مؤهلة، وضمن منظومة علاجية متكاملة تشمل مراحل التقييم والتجهيز والعلاج والمتابعة، مع تطبيق أعلى معايير السلامة وجودة الرعاية الصحية.

وأكَّد التجمع أن هذه الخدمة النوعية تمثل إضافةً محوريةً لمنظومة علاج الأورام في منطقة القصيم والمناطق المجاورة، وأسهمت في تقليل الحاجة إلى إحالة مرضى الأورام إلى مراكز متقدمة خارج المنطقة، ومكّنت المرضى من تلقي العلاج التخصصي بالقرب من أسرهم، بما ينعكس إيجابًا على استقرارهم النفسي، وتحسين تجربتهم العلاجية وجودة الخدمات المقدمة.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود المنظومة الصحية في التوسع بتقديم الخدمات الطبية عالية التخصص، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع كفاءة النظام الصحي، وتعزيز الاكتفاء الطبي، وتوطين العلاجات المتقدمة، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة للمستفيدين وتقديم رعاية صحية شاملة ومستدامة.