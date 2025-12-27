زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الأرجنتين

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم مقاطعة “سانتياجو ديل إستيرو” في الأرجنتين.
وبحسب موقع متخصص في رصد الزلازل، فإن زلزالًا بقوة 5.6 درجات ضرب منطقة قسم سارمينتو، على بعد 38 كيلومترًا شمال غرب أناتويا، في مقاطعة “سانتياجو ديل إستيرو” بالأرجنتين.
ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.