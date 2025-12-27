Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الأرجنتين

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٣ مساءً
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الأرجنتين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم مقاطعة “سانتياجو ديل إستيرو” في الأرجنتين.

وبحسب موقع متخصص في رصد الزلازل، فإن زلزالًا بقوة 5.6 درجات ضرب منطقة قسم سارمينتو، على بعد 38 كيلومترًا شمال غرب أناتويا، في مقاطعة “سانتياجو ديل إستيرو” بالأرجنتين.

قد يهمّك أيضاً
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غرب إندونيسيا

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غرب إندونيسيا

ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية
العالم

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار...

العالم