زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم مقاطعة “سانتياجو ديل إستيرو” في الأرجنتين.

وبحسب موقع متخصص في رصد الزلازل، فإن زلزالًا بقوة 5.6 درجات ضرب منطقة قسم سارمينتو، على بعد 38 كيلومترًا شمال غرب أناتويا، في مقاطعة “سانتياجو ديل إستيرو” بالأرجنتين.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.