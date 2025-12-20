زيلينسكي: الاتفاق مع أمريكا ليس حول تقسيم الأراضي

استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل غير مباشر، التنازل عن أراض لصالح روسيا. وقال زيلينسكي في تصريحات، اليوم السبت، إن الاتفاق مع أمريكا ليس بشأن تقسيم الأراضي أو الموارد.

كما أوضح أن واشنطن اقترحت اجتماعاً أميركياً أوكرانياً روسياً على مستوى مستشاري الأمن القومي في ميامي.

وتابع “لست مقتنعا أن اجتماع مستشاري الأمن القومي الأميركي والروسي والأوكراني سيأتي بجديد”، مشيراً إلى أنه سيقبل بالاجتماع الثلاثي إذا كان سيؤدي لتبادل أسرى أو يمهد للقاء القادة.

إلى ذلك، اتهم روسيا بمحاولة تقييد وصول بلاده إلى البحر الأسود.

وشدد زيلينسكي على أن أي انتخابات في أوكرانيا لا يمكن أن تجرى في المناطق التي ‍تحتلها روسيا، ولا يمكن ‍إجراء ⁠عملية ‌التصويت ⁠قبل ‍ضمان الأمن، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”. وأضاف أن وزير ⁠الخارجية الأوكراني بدأ إجراءات ‌أولية بالبنية التحتية اللازمة لتمكين الأوكرانيين المقيمين ‍في الخارج من التصويت.