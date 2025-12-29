Icon

سعر الفضة يتجاوز 80 دولارًا لأول مرة

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تجاوز سعر الفضة 80 دولارًا للأونصة (الأوقية) اليوم، مدعومًا بالطلب القوي من القطاعين الصناعي والاستثماري، وانخفاض المخزونات، والتوترات الجيوسياسية، وتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية.
في المقابل انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية (0.1%) ليصل إلى (4527.79) دولارًا للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًّا جديدًا بلغ (4549.71) دولارًا في الجلسة السابقة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب “تسليم فبراير” عند (4553.10) دولارًا للأونصة.
وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية (3.8%) ليصل إلى (82.15) دولارًا للأونصة، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند (83.62) دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وحققت الفضة مكاسب بنسبة (181%) منذ بداية العام لتتجاوز حاجز (80) دولارًا مدفوعة بتصنيفها ضمن قائمة المعادن الأمريكية الحرجة ومحدودية المعروض وانخفاض المخزونات وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.
في المعادن الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية (0.8%) ليصل إلى (2429.10) دولارًا بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند (2478.50) دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وارتفع البلاديوم (0.1%) ليصل إلى (2003.83) دولارات للأوقية.

