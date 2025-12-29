4 خطوات لتعديل عنوان المنشأة وإعادة طباعة الشهادة الضريبية إسرائيل تنفي إجراء محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو فيصل بن خالد يوجه بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا في مدارس الشمالية ما أفضل توقيت لتناول البيض؟ تنبيه هام للمواطنين السعوديين المتواجدين في جزيرة بالي الإندونيسية سفير هولندا يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95) سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية على الأسر في مخيم جباليا المدمر شمال قطاع غزة لقطات من افتتاح متنزه Six Flags مدينة القدية برد الأزيرق يدخل الأجواء السعودية ونصائح للتعامل مع الحالة
زار سفير مملكة هولندا لدى المملكة هانز بيتر فان دير فودي، اليوم، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى 10 يناير 2026.
وكان في استقبال سفير هولندا، نائب الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي أحمد الحبابي، حيث تابع السفير والوفد المرافق له جانبًا من أشواط المُلاك المحليين التي أقيمت بمشاركة 367 صقرًا ضمن منافسات مسابقة الملواح بالمهرجان، وتعرف خلال جولته على طرق عمل اللجان المختلفة، وعلى أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في إدارة وتنظيم وإجراء أشواط الملواح.
كما تجوّل في الأجنحة المشاركة في المهرجان، واستمع لشرح عنها، وقدم السفير هانز فودي الشكر لنادي الصقور السعودي على حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بما شاهده من مستوى تنظيمي احترافي وسباقات للصقور في المملكة العربية السعودية، يتم إدارتها وفق أحدث التقنيات العالمية الحديثة.
وأشاد سفير هولندا لدى المملكة بتنظيم المهرجان، متمنيًا استمرار الاهتمام بإقامة المهرجان من أجل المحافظة على الموروث، ودعم ممارسة هذه الهواية التراثية العريقة.