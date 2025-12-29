سفير هولندا يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

زار سفير مملكة هولندا لدى المملكة هانز بيتر فان دير فودي، اليوم، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى 10 يناير 2026.

‎ وكان في استقبال سفير هولندا، نائب الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي أحمد الحبابي، حيث تابع السفير والوفد المرافق له جانبًا من أشواط المُلاك المحليين التي أقيمت بمشاركة 367 صقرًا ضمن منافسات مسابقة الملواح بالمهرجان، وتعرف خلال جولته على طرق عمل اللجان المختلفة، وعلى أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في إدارة وتنظيم وإجراء أشواط الملواح.

جولة في الأجنحة المشاركة بالمهرجان

‎ كما تجوّل في الأجنحة المشاركة في المهرجان، واستمع لشرح عنها، وقدم السفير هانز فودي الشكر لنادي الصقور السعودي على حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بما شاهده من مستوى تنظيمي احترافي وسباقات للصقور في المملكة العربية السعودية، يتم إدارتها وفق أحدث التقنيات العالمية الحديثة.

‎ وأشاد سفير هولندا لدى المملكة بتنظيم المهرجان، متمنيًا استمرار الاهتمام بإقامة المهرجان من أجل المحافظة على الموروث، ودعم ممارسة هذه الهواية التراثية العريقة.