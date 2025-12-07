سلمان للإغاثة يوزع 380 حقيبة إيوائية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان

​وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (380) حقيبة إيوائية، استفادت منها (380) أسرة متضررة من الزلزال في مديرية علينكار بولاية لغمان بأفغانستان، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمساعدة متضرري الزلزال في أفغانستان.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناته.