Icon

ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم Icon التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول Icon الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق Icon وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 Icon حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان Icon الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر Icon أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة Icon العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي Icon ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزع 380 حقيبة إيوائية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
سلمان للإغاثة يوزع 380 حقيبة إيوائية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

​وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (380) حقيبة إيوائية، استفادت منها (380) أسرة متضررة من الزلزال في مديرية علينكار بولاية لغمان بأفغانستان، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمساعدة متضرري الزلزال في أفغانستان.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناته.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يوزّع 1.900 كرتون تمر في مديرية الوادي بمأرب

سلمان للإغاثة يوزّع 1.900 كرتون تمر في مديرية الوادي بمأرب

“سلمان للإغاثة” ينفذ 5 مشاريع طبية تطوعية متنوعة في دمشق

“سلمان للإغاثة” ينفذ 5 مشاريع طبية تطوعية متنوعة في دمشق

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يوزّع 1.900 كرتون تمر في مديرية الوادي بمأرب
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 1.900 كرتون تمر في...

السعودية اليوم