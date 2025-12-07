سلمان للإغاثة يوزّع 1.900 كرتون تمر في مديرية الوادي بمأرب

ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.900) كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها (11.400) فرد من الفئات المحتاجة والنازحة وذوي الإعاقة، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في اليمن للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى بقاع العالم والتخفيف من معاناتهم.