سلمان للإغاثة يوزّع 1.900 كرتون تمر في مديرية الوادي بمأرب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.900) كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها (11.400) فرد من الفئات المحتاجة والنازحة وذوي الإعاقة، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في اليمن للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى بقاع العالم والتخفيف من معاناتهم.