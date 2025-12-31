Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 646 سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٩ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 646 سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (646) سلة غذائية للعائدين من الدول المجاورة والنازحين داخليًّا والمحتاجين في ولاية قندوز بأفغانستان، استفاد منها (3.876) فردًا، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام (2025-2026م).

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناته.

