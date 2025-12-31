سلمان للإغاثة يوزّع 646 سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان

إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان جبل بور ني تيلونج المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة “ضوء” في القصيم حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل حافز “ضوء المنتدى السعودي للإعلام” تحط رحالها في القصيم لاستكشاف الريف والاقتصاد المحلي الأمم المتحدة تدين تعليق إسرائيل لأنشطة الإغاثة في غزة سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة القبض على إثيوبي لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض حدث بيئي نادر.. رصد “نسر روبّل” المهدد بالانقراض بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بدء أحدث عملية بحث عن طائرة ماليزيا إيرلاينز المفقودة الهيئة الملكية لمدينة مكة تدشّن مبادرة “كلنا معكم”
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (646) سلة غذائية للعائدين من الدول المجاورة والنازحين داخليًّا والمحتاجين في ولاية قندوز بأفغانستان، استفاد منها (3.876) فردًا، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام (2025-2026م).
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناته.