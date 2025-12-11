Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أكدت أنه خطوة لبناء الثقة

سوريا ترحب بتصويت النواب الأمريكي لإلغاء “قانون قيصر”

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
سوريا ترحب بتصويت النواب الأمريكي لإلغاء “قانون قيصر”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رحبت وزارة الخارجية السورية بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر” ضمن ميزانية الدفاع الوطني، معتبرة أنه نتيجة لمسار دبلوماسي بنّاء قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان لها, أن الخطوة تمثل محطة محورية لفتح مسار جديد للتعاون، يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حرم منها السوريون بفعل العقوبات.

قد يهمّك أيضاً
كأس العرب.. منتخب المغرب يفوز على سوريا ويتأهل لنصف النهائي

كأس العرب.. منتخب المغرب يفوز على سوريا ويتأهل لنصف النهائي

السوريون يحيون الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد

السوريون يحيون الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد

إلغاء قانون قيصر

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسنًا في حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية، معربة عن أملها بأن يفضي التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ إلى استكمال إلغاء المنظومة التنفيذية وفتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين.
وأقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، متضمنًا مادة تنص على الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين” الصادر عام 2019.

وجاء التصويت بأغلبية واسعة بلغت 312 صوتًا مقابل 112 في خطوة وصفت بأنها الأكثر حساسية في مسار المشروع، وتمهد لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في سوريا بعد سنوات من القيود والعزلة.

ومن المقرر أن ينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه في الأسبوع المقبل، وسيحال لاحقًا عند الموافقة عليه إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع، حيث يدخل الإلغاء حيز التنفيذ فور المصادقة الرسمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السوريون يحيون الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد
العالم

السوريون يحيون الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد

العالم
كأس العرب.. منتخب المغرب يفوز على سوريا ويتأهل لنصف النهائي
الرياضة

كأس العرب.. منتخب المغرب يفوز على سوريا...

الرياضة
كأس العرب.. التعادل الإيجابي يحسم المواجهة بين قطر وسوريا
الرياضة

كأس العرب.. التعادل الإيجابي يحسم المواجهة بين...

الرياضة
الشرع: انتخابات رئاسية في سوريا بعد 4 سنوات وفقاً للإعلان الدستوري
العالم

الشرع: انتخابات رئاسية في سوريا بعد 4...

العالم