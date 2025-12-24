سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10540.72 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (55.13) نقطة ليقفل عند مستوى (10540.72) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (2.7) مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (123) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (51) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (207) شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات المعمر لأنظمة المعلومات، والمسار الشامل، ونقي، واليمامة للحديد، والجوف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كيان السعودية، ومكة، ومجموعة تداول، والكابلات السعودية، والخليج للتدريب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.96%) و(3.67%).

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، المسار الشامل، ومهارة الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والمسار الشامل، والمعمر لأنظمة المعلومات، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (74.56) نقطة ليقفل عند مستوى (23193.21) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (33) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة (2.5) مليون سهم.