Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
دراسة تحذر من أن خط الصدع تحت بحر مرمرة يواجه ضغطاً متزايداً

شيء مرعب بأعماق البحر.. وتحذير من زلزال مدمر قد يضرب دولة أوروبية

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
شيء مرعب بأعماق البحر.. وتحذير من زلزال مدمر قد يضرب دولة أوروبية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفاد تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times الأميركية إلى خطر كبير يهدد مدينة اسطنبول التركية، مسلطاً الضوء على أن “شيئاً مرعباً يحدث في أعماق بحر مرمرة”.

وأوضح التحليل بأن خط الصدع تحت البحر، الذي يربط البحر الأسود ببحر إيجة، يواجه ضغطاً متزايداً.

قد يهمّك أيضاً
الجزائر تمنع تطبيقات النقل.. قرار يثير الجدل

الجزائر تمنع تطبيقات النقل.. قرار يثير الجدل

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث 2025

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث 2025

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن دراسة جديدة نُشرت في مجلة “ساينس” Science، أشارت إلى نمط مقلق، حيث إنه في العشرين عاماً الماضية، وقعت زلازل متزايدة الشدة بالمنطقة، وهي تتحرك بانتظام نحو الشرق.

تحذيرات من زلزال مدمر

ويشير التحليل إلى أن الزلازل القوية تتجه نحو منطقة مغلقة يبلغ طولها من 15 إلى 21 كيلومتراً، يسميها العلماء “صدع مرمرة الرئيسي”، الواقع تحت سطح البحر جنوب غرب اسطنبول، وهي منطقة هادئة بشكل مثير للريبة منذ زلزال عام 1766 الذي بلغت قوته 7.1 درجة.

ونقل التقرير عن العالم جوديث هوبارد من “جامعة كورنيل” تحذيره من أن زلزالاً كبيراً جداً بالقرب من اسطنبول “قد يؤدي إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث”.

وحذر تقرير الصحيفة من أنه إذا استمر ذلك النمط وحدث تمزق في تلك المنطقة، فإنه قد يؤدي إلى زلزال بقوة 7 درجات أو أكثر في المدينة التي يقطنها 16 مليون نسمة.

وقد لاحظت الدراسة الجديدة تسلسلاً لافتاً لأربعة زلازل متوسطة الشدة، كان آخرها زلزال بقوة 6.2 درجة في أبريل (نيسان) 2025 شرق خط الصدع مباشرة. وتشير الدراسة إلى أن الزلزال القادم قد يكون أقوى من سابقه وقد يقع تحت اسطنبول مباشرة.

وعلى الرغم من أن بعض العلماء يرون أن ذلك التسلسل قد يكون مجرد مصادفة، إلا أن الإجماع العلمي يؤكد أن “زلزالاً مدمراً قادم” نتيجة لتراكم الضغط الخطير على صدع شمال الأناضول.

وقالت عالمة الزلازل باتريشيا مارتينيز-غارزون، إحدى المشاركين في الدراسة الجديدة، إن تركيز الجهود يجب أن يكون على “الكشف المبكر عن أي إشارات تدل على شيء غير عادي، وعلى التخفيف من آثاره”، إلا أنها شددت على أن الزلازل “لا يمكن التنبؤ بها”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
حرس الحدود يشارك في معرض اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025 بجازان
السعودية اليوم

حرس الحدود يشارك في معرض اليوم السعودي...

السعودية اليوم
شاشات مضيئة في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الإبل تبرز جهود رجال الأمن في مختلف المهام
السعودية اليوم

شاشات مضيئة في معرض وزارة الداخلية بمهرجان...

السعودية اليوم
الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.25%
السوق

الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.25%

السوق
الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب
الرياضة

الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس...

الرياضة
أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة آل عاطف في وفاة أبو مرداع
السعودية اليوم

أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة آل عاطف...

السعودية اليوم
السعودية تحقق الاكتفاء الذاتي بأكثر من 100% في عدة منتجات غذائية
السعودية اليوم

السعودية تحقق الاكتفاء الذاتي بأكثر من 100%...

السعودية اليوم
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10699 نقطة
السوق

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى...

السوق