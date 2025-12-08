Icon

الدراسة عن بعد غدًا في تعليم القصيم Icon جامعة الحدود الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في عرعر ورفحاء Icon صواعق رعدية مصحوبة بأمطار على عرعر Icon وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية Icon وظائف شاغرة لدى شركة CEER Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة صدارة Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عرعر ورفحاء والعويقيلة Icon الحمادي: مؤتمر أبشر منصة شاملة لمبادرات نوعية تعزز الابتكار الرقمي Icon السعودية تخسر أمام المغرب بهدف نظيف في كأس العرب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

صواعق رعدية مصحوبة بأمطار على عرعر

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
صواعق رعدية مصحوبة بأمطار على عرعر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، صواعق رعدية مصحوبة بأمطار خفيفة، وما زالت الفرصة مهيأة لنزول ‏الأمطار -بمشيئة الله-.

‏جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.‏

قد يهمّك أيضاً
أمطار وصواعق رعدية على تبوك

أمطار وصواعق رعدية على تبوك

أمطار وبرد وصواعق رعدية على جازان

أمطار وبرد وصواعق رعدية على جازان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد