الدراسة عن بعد غدًا في تعليم القصيم جامعة الحدود الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في عرعر ورفحاء صواعق رعدية مصحوبة بأمطار على عرعر وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة لدى شركة CEER وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة صدارة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عرعر ورفحاء والعويقيلة الحمادي: مؤتمر أبشر منصة شاملة لمبادرات نوعية تعزز الابتكار الرقمي السعودية تخسر أمام المغرب بهدف نظيف في كأس العرب
شهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، صواعق رعدية مصحوبة بأمطار خفيفة، وما زالت الفرصة مهيأة لنزول الأمطار -بمشيئة الله-.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.