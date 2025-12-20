صورة تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1334هـ

المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة هل إصدار بدل فاقد لـ الهوية الوطنية يستلزم غرامة مالية؟ منطقة الطفل مساحة فنية تفتح أبواب الإبداع أمام أطفال معرض جدة للكتاب درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير تنبيه من استمرار الرياح والأتربة المثارة على الشرقية الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي
كشفت دارة الملك عبدالعزيز عن صور أرشيفية توثّق جولة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في ضواحي مدينة البصرة عام 1334هـ (1916م)، وذلك في مرحلة مبكرة من مساعيه لتوطيد العلاقات الإقليمية، وتوسيع دائرة التواصل مع محيطه العربي والدولي.
وتُظهر إحدى الصور، التي التقطتها المصوّرة البريطانية جيرترود بيل، الملك عبدالعزيز واقفًا بهيبة وجلال بين رجاله في صحراء البصرة، في مشهد تسجّله عدسة التاريخ شاهدًا على بُعد رؤيته، وحرصه على الحضور السياسي والدبلوماسي المبكر في المنطقة.