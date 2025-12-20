Icon

في مرحلة مبكرة من مساعيه لتوطيد العلاقات الإقليمية

صورة تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1334هـ

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٥٨ مساءً
صورة تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1334هـ
المواطن - واس

كشفت دارة الملك عبدالعزيز عن صور أرشيفية توثّق جولة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في ضواحي مدينة البصرة عام 1334هـ (1916م)، وذلك في مرحلة مبكرة من مساعيه لتوطيد العلاقات الإقليمية، وتوسيع دائرة التواصل مع محيطه العربي والدولي.

وتُظهر إحدى الصور، التي التقطتها المصوّرة البريطانية جيرترود بيل، الملك عبدالعزيز واقفًا بهيبة وجلال بين رجاله في صحراء البصرة، في مشهد تسجّله عدسة التاريخ شاهدًا على بُعد رؤيته، وحرصه على الحضور السياسي والدبلوماسي المبكر في المنطقة.

