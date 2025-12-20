ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يعبر أحد الشعاب بمحافظة رماح

ضبطت الإدارة العامة للمرور قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يعبر أحد الشعاب أثناء جريانه بمحافظة رماح، وتم تطبيق مخالفة (عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها بحقه)، والتي تصل إلى (10,000) ريال.

ودعت الإدارة، في بيان لها، المواطنين والمقيمين والزوار إلى التقيد بالإرشادات والتعليمات المعلنة من الجهات المختصة أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.