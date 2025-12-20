Icon

ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام Icon البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية Icon مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة Icon افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية Icon مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً Icon انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025 Icon انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة Icon حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة Icon أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني Icon تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يعبر أحد الشعاب بمحافظة رماح

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٢ مساءً
ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يعبر أحد الشعاب بمحافظة رماح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت الإدارة العامة للمرور قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يعبر أحد الشعاب أثناء جريانه بمحافظة رماح، وتم تطبيق مخالفة  (عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها بحقه)، والتي تصل إلى (10,000) ريال.

ودعت الإدارة، في بيان لها، المواطنين والمقيمين والزوار إلى التقيد بالإرشادات والتعليمات المعلنة من الجهات المختصة أثناء هطول الأمطار وجريان  السيول، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

قد يهمّك أيضاً
المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة

المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز...

المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض

المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
السعودية اليوم

المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد...

السعودية اليوم
المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة
السعودية اليوم

المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل...

السعودية اليوم
المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة
السعودية اليوم

المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء...

السعودية اليوم
ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
السعودية اليوم

ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن...

السعودية اليوم