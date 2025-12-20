ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يعبر أحد الشعاب بمحافظة رماح

ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025 انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي
ضبطت الإدارة العامة للمرور قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يعبر أحد الشعاب أثناء جريانه بمحافظة رماح، وتم تطبيق مخالفة (عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها بحقه)، والتي تصل إلى (10,000) ريال.
ودعت الإدارة، في بيان لها، المواطنين والمقيمين والزوار إلى التقيد بالإرشادات والتعليمات المعلنة من الجهات المختصة أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
بيان إلحاقي .. #المرور_السعودي يضبط قائد مركبة لعبوره أحد الشعاب أثناء جريانه بمحافظة رماح، وتم تطبيق مخالفة (عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها) بحقه، والتي تصل إلى (10,000) ريال. pic.twitter.com/KUIlIynx6G
— المرور السعودي (@eMoroor) December 20, 2025