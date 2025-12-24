ضبط مخالفين لنظام البيئة في مكة المكرمة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الهندية والباكستانية؛ لاستغلالهما الرواسب في منطقة مكة المكرمة، وطُبّقت الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضحت القوات أنه جرى ضبط معدتين تستخدمان في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.