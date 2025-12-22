Icon

ضبط مخالف لنقله حطبًا محليًا في الرياض

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
ضبط مخالف لنقله حطبًا محليًا في الرياض
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية اليمنية؛ لنقله مترين مكعبين من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

