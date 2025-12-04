Icon

ضبط مقيم استغل الرواسب في المدينة المنورة

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٧ مساءً
ضبط مقيم استغل الرواسب في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وطُبّقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أنها ضبطت معدة تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

