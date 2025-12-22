Icon

من الجنسية البنجلاديشية

ضبط مقيم لتحرشه بحدث في القصيم

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٧ مساءً
ضبط مقيم لتحرشه بحدث في القصيم
المواطن - فريق التحرير

قبضت شرطة منطقة القصيم بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، المقيم من الجنسية البنجلاديشية “مد ساجو” لتحرشه بحدث.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

