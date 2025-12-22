ضبط مقيم لتحرشه بحدث في القصيم

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
قبضت شرطة منطقة القصيم بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، المقيم من الجنسية البنجلاديشية “مد ساجو” لتحرشه بحدث.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.
