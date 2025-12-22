ضبط مقيم لتحرشه بحدث في القصيم

قبضت شرطة منطقة القصيم بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، المقيم من الجنسية البنجلاديشية “مد ساجو” لتحرشه بحدث.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.