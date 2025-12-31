Icon

اشتراطات ومتطلبات ترخيص محدثة للنُزل المؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة Icon ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon جامعة جازان تفتح باب التقديم على الدبلومات المدفوعة Icon هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟ Icon ضبط مواطن دخل بمركبته في فياض وروضات محمية الملك عبدالعزيز Icon رياحٌ شديدة على منطقة حائل حتى المساء Icon ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 34.5% في الربع الثالث 2025 Icon تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري Icon حصة الاقتصاد الرقمي من الناتـج المحلي الإجمالي للسعودية 16.0% لعام 2024 Icon السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٨ مساءً
ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

‏‎ ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (12) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
السعودية اليوم

ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل...

السعودية اليوم