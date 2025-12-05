Icon

ركض والحراس خلفه.. ماكرون يخرق البروتوكول الأمني في الصين Icon السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية Icon تنبيه من سفارة السعودية لدى إثيوبيا للمواطنين بشأن فيروس ماربورغ Icon أمطار غزيرة على سكاكا و3 محافظات في الجوف حتى الأربعاء  Icon سريلانكا.. حصيلة ضحايا الفيضانات ترتفع إلى 607 قتلى Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الملك عبدالعزيز Icon سناب شات ممنوع في روسيا Icon قرعة كأس العالم 2026.. المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع إسبانيا وأورغواي Icon السعودية و7 دول تدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح وترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني Icon ترامب يحصل على جائزة فيفا للسلام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن رعى 28 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١١ مساءً
ضبط مواطن رعى 28 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

‎ ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (28) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الإمام عبدالعزيز

ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الإمام عبدالعزيز

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد