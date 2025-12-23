Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بحائل

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٢ مساءً
ضبط مواطن مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بحائل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم التزامه بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل

تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل

لقطات لأمطار وثلوج حائل

لقطات لأمطار وثلوج حائل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل
السعودية اليوم

القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات...

السعودية اليوم
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء 
السعودية اليوم

أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى...

السعودية اليوم
لقطات لأمطار وثلوج حائل
السعودية اليوم

لقطات لأمطار وثلوج حائل

السعودية اليوم
تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل
السعودية اليوم

تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل

السعودية اليوم