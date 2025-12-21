Icon

ضبط 4830 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٨ مساءً
ضبط 4830 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة جولات مكثفة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 14 ديسمبر إلى السبت 20 ديسمبر 2025م.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4,830 دراجة آلية مخالفة في أنحاء المملكة، حيث تصدرت محافظة جدة القائمة بـ1,938 دراجة، تلتها منطقة الرياض بـ1,511 دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ479 حالة ضبط، فيما سجلت العاصمة المقدسة 198 مخالفة، تلتها المدينة المنورة بـ188.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز السلامة المرورية، وضبط التجاوزات التي تُهدد مستخدمي الطريق، ضمن مستهدفات رفع جودة الحياة وتطبيق الأنظمة المرورية بحزم.

