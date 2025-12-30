ضبط 594 كيلو أسماك فاسدة في عسير 

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير -عبر لجنة الأسماك- (594) كيلوغرامًا، من الأسماك الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية نُفذت في اليومين الماضيين، على محال بيع الأسماك في محافظتي خميس مشيط وأبها، في إطار الجهود الرقابية الرامية إلى تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك.

وأوضح الفرع أنه تم خلال الجولة التي شاركت فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة، تطبيق الغرامات النظامية بحق المخالفين، وإغلاق عدد من المحال المخالفة وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.