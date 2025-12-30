ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية ضبط 594 كيلو أسماك فاسدة في عسير الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من بوتين محافظ الأحساء يتوّج فريق تعليم المحافظة ببطولة الجهات الحكومية لكرة القدم ضوابط إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأعزب ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز تحذير صحي: الجرعات الزائدة من الزنك قد تضر القلب والمناعة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق رياح شديدة على حائل حتى المساء لقطات لآثار احتراق العتاد وكميات الأسلحة الإماراتية المهربة عبر ميناء المكلا بعد الضربة السعودية
ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير -عبر لجنة الأسماك- (594) كيلوغرامًا، من الأسماك الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية نُفذت في اليومين الماضيين، على محال بيع الأسماك في محافظتي خميس مشيط وأبها، في إطار الجهود الرقابية الرامية إلى تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك.
وأوضح الفرع أنه تم خلال الجولة التي شاركت فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة، تطبيق الغرامات النظامية بحق المخالفين، وإغلاق عدد من المحال المخالفة وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.