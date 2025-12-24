طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم وغدًا

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.
وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن المزاد يستمر حتى يوم غد الخميس 25 ديسمبر، ويمكن للراغبين المشاركة عبر أربع خطوات بسيطة؛ تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وصولاً إلى اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.