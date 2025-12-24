Icon

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم وغدًا

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر اليوم وغدًا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن المزاد يستمر حتى يوم غد الخميس 25 ديسمبر، ويمكن للراغبين المشاركة عبر أربع خطوات بسيطة؛ تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وصولاً إلى اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

