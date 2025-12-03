طرح 4 فرص استثمارية لتعزيز الأمن الغذائي في جازان

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح (4) فرص استثمارية متميزة في منطقة جازان عبر منصة الاستثمار “فرص”؛ التي تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتمثل الفرص المتاحة في مشروع “زراعة الفواكه الاستوائية” في الموقع رقم (2) بمحافظة صبيا على مساحة (1045082) مترًا مربعًا، ومشروع “منشأة تحويلية للمنتجات الثانوية من المتبقيات الزراعية النباتية في محافظة أبوعريش على مساحة (67124) مترًا مربعًا، ومشروع لـ”زراعة السمسم في الموقع رقم (3) بمحافظة صبيا، على مساحة (989415) مترًا مربعًا، ومشروع “تربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء العضوية” في محافظة أحد المسارحة، على مساحة تقدر بـ(250000) متر مربع، وتبلغ مدة الاستثمار لهذه المشاريع 25 سنة.
ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، إلى زيارة منصة الاستثمار “فرص”، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية والاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونيًا، ومعرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف، ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على الخرائط، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].