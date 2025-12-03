طرح 4 فرص استثمارية لتعزيز الأمن الغذائي في جازان

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح (4) فرص استثمارية متميزة في منطقة جازان عبر منصة الاستثمار “فرص”؛ التي تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتتمثل الفرص المتاحة في مشروع “زراعة الفواكه الاستوائية” في الموقع رقم (2) بمحافظة صبيا على مساحة (1045082) مترًا مربعًا، ومشروع “منشأة تحويلية للمنتجات الثانوية من المتبقيات الزراعية النباتية في محافظة أبوعريش على مساحة (67124) مترًا مربعًا، ومشروع لـ”زراعة السمسم في الموقع رقم (3) بمحافظة صبيا، على مساحة (989415) مترًا مربعًا، ومشروع “تربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء العضوية” في محافظة أحد المسارحة، على مساحة تقدر بـ(250000) متر مربع، وتبلغ مدة الاستثمار لهذه المشاريع 25 سنة.

ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، إلى زيارة منصة الاستثمار “فرص”، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية والاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونيًا، ومعرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف، ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على الخرائط، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].