ضمن الغطاء النباتي الموسمي

“عنب الذئب” يزهر في الحدود الشمالية

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢٤ مساءً
“عنب الذئب” يزهر في الحدود الشمالية
المواطن - واس

سُجّل مؤخرًا ظهور نبات عنب الذئب في عددٍ من المواقع بمنطقة الحدود الشمالية، ضمن الغطاء النباتي الموسمي.
ويُعد عنب الذئب نباتًا عشبيًا حوليًا يتبع الفصيلة الباذنجانية، إذ ينمو في الحقول، وعلى ضفاف القنوات المائية، ويصل ارتفاع النبات إلى نحو متر واحد، بأوراق مفلطحة، وتظهر أزهاره البيضاء في عناقيد تضم من 4 إلى 10 زهرات.


وتبدأ ثمار النبات بلونٍ أخضر، ثم تتحول عند النضج إلى اللونين الأسود أو الأزرق الداكن، وتكون عصيرية حلوة المذاق، وتحتوي على عددٍ كبير من البذور الصغيرة ذات الشكل الكلوي.
ويحتوي نبات عنب الذئب على مركبات كيميائية متعددة، من أبرزها السولانين، والأسبارجين، واليوتين، والتانين، إلى جانب مركبات أخرى مثل السولانجيوستين، وحمض اللينوليك، وحمض النخيل.

إقرأ المزيد