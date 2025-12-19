غدًا بداية نجم “القلب” ثاني نجوم المربعانية ويستمر 13 يومًا

وادي حلي.. حيث يلتقي التاريخ بالماء وتكتب الطبيعة سيرة المكان تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المنصات الرسمية إلزاميًا 1 يناير الشرقية تتصدر مشهد الحالة المطرية بـ31 ملم في الخفجي الخط العربي يزيّن أروقة وجنبات المسجد الحرام ضبط مخالف رعى 74 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز إلغاء وتأخير عدد من رحلات الرياض بسبب تحديات تشغيلية بمطار الملك خالد أيُّ مسجدٍ احتفظ بصدى لحظة تغيير اتجاه الصلاة؟ وزارة الدفاع تدشّن برنامج التحول المهني لتمكين العسكريين من الانتقال إلى المسارات المدنية شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 درجة والباحة صفر مئوية الأحد بداية فصل الشتاء 2025 فلكيًا
قال الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن يوم غد السبت يشهد بداية نجم “القلب”، وهو النجم الثاني ضمن نجوم المربعانية، ويمتد لمدة 13 يومًا، مؤذنًا بدخول الشتاء الفعلي وبدء أقسى موجات البرد المعروفة بـ”برد الانصراف”.
وتابع الحصيني عبر منصة إكس أن هذه المرحلة تتزامن مع تعامد الشمس على مدار الجدي، ما يعلن فلكيًا دخول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يبلغ الليل ذروته في الطول، والنهار أقصر ساعاته خلال العام، قبل أن تبدأ ساعات النهار بالزيادة تدريجيًا.
وأشار إلى أن العرب وصفوا هذه المرحلة بقولهم: “إذا طلع القلب امتنع العذب، وجاء الشتاء كلكلب، وصار أهل البوادي في كرب”، في دلالة على شدة البرودة، كما يُعرف فيها برد الانصراف، وهو ما عبروا عنه بقولهم: “لا برد إلا بعد الانصراف”.
وأضاف الحصيني أن نجم “القلب” يُعد من النجوم اليمانية، ويُناسب خلاله زراعة بعض الحبوب والخضراوات مثل البطاطس، العدس، الفول، والحلبة، وتشهد خلاله الأجواء هجرة الأوز الشتوي، وزيادة الحاجة للتدفئة وشرب المشروبات الساخنة.