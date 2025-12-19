غدًا بداية نجم “القلب” ثاني نجوم المربعانية ويستمر 13 يومًا

قال الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن يوم غد السبت يشهد بداية نجم “القلب”، وهو النجم الثاني ضمن نجوم المربعانية، ويمتد لمدة 13 يومًا، مؤذنًا بدخول الشتاء الفعلي وبدء أقسى موجات البرد المعروفة بـ”برد الانصراف”.

وتابع الحصيني عبر منصة إكس أن هذه المرحلة تتزامن مع تعامد الشمس على مدار الجدي، ما يعلن فلكيًا دخول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يبلغ الليل ذروته في الطول، والنهار أقصر ساعاته خلال العام، قبل أن تبدأ ساعات النهار بالزيادة تدريجيًا.

وأشار إلى أن العرب وصفوا هذه المرحلة بقولهم: “إذا طلع القلب امتنع العذب، وجاء الشتاء كلكلب، وصار أهل البوادي في كرب”، في دلالة على شدة البرودة، كما يُعرف فيها برد الانصراف، وهو ما عبروا عنه بقولهم: “لا برد إلا بعد الانصراف”.

وأضاف الحصيني أن نجم “القلب” يُعد من النجوم اليمانية، ويُناسب خلاله زراعة بعض الحبوب والخضراوات مثل البطاطس، العدس، الفول، والحلبة، وتشهد خلاله الأجواء هجرة الأوز الشتوي، وزيادة الحاجة للتدفئة وشرب المشروبات الساخنة.