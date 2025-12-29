Icon

فيصل بن خالد يوجه بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا في مدارس الشمالية

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ مساءً
فيصل بن خالد يوجه بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا في مدارس الشمالية
المواطن - واس

نظرًا لما تشهده منطقة الحدود الشمالية من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بتأخير بداية اليوم الدراسي والاختبارات في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وسيبدأ اليوم الدراسي الساعة التاسعة صباحًا، فيما ستكون بداية الاختبارات عند الساعة العاشرة صباحًا، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 15 / 7 / 1447هـ وحتى يوم الخميس 19 / 7 / 1447هـ.

