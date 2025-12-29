إسرائيل تنفي إجراء محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو فيصل بن خالد يوجه بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا في مدارس الشمالية ما أفضل توقيت لتناول البيض؟ تنبيه هام للمواطنين السعوديين المتواجدين في جزيرة بالي الإندونيسية سفير هولندا يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95) سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية على الأسر في مخيم جباليا المدمر شمال قطاع غزة لقطات من افتتاح متنزه Six Flags مدينة القدية برد الأزيرق يدخل الأجواء السعودية ونصائح للتعامل مع الحالة أنواع وثائق الملكية المتاحة في شبكة إيجار
نظرًا لما تشهده منطقة الحدود الشمالية من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بتأخير بداية اليوم الدراسي والاختبارات في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.
وسيبدأ اليوم الدراسي الساعة التاسعة صباحًا، فيما ستكون بداية الاختبارات عند الساعة العاشرة صباحًا، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 15 / 7 / 1447هـ وحتى يوم الخميس 19 / 7 / 1447هـ.