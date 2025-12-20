العثور على كنز أثري ثمين في تونس الجاسر يقف على حركة السفر في مطار الملك خالد الدولي نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة لقطات توثق عودة العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي في فصل الشتاء.. نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يعبر أحد الشعاب بمحافظة رماح ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة
قدّمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح الصحية الهامة لفصل الشتاء، بهدف تعزيز الوقاية ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر الأمراض الموسمية، وطرق الوقاية منها.
وشددت الصحة على أهمية تناول الغذاء الغني بالألياف والبروتين مثل الخضراوات والفواكه والشوفان واللحوم والبقوليات، إضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام لدعم جهاز المناعة والمساعدة على ضبط الوزن.
وأكدت الصحة على أهمية تجنب إشعال الحطب أو الفحم في الأماكن المغلقة، لما قد يسببه من أخطار صحية، إلى جانب ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية مع بداية فصل الشتاء.
ونصحة الصحة بتناول كميات كافية من الماء خلال الأيام الباردة، لتفادي حالات الجفاف التي قد يغفل عنها البعض بسبب انخفاض الشعور بالعطش.