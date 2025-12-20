في فصل الشتاء.. نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد

قدّمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح الصحية الهامة لفصل الشتاء، بهدف تعزيز الوقاية ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر الأمراض الموسمية، وطرق الوقاية منها.

نصائح لتعزيز المناعة

وشددت الصحة على أهمية تناول الغذاء الغني بالألياف والبروتين مثل الخضراوات والفواكه والشوفان واللحوم والبقوليات، إضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام لدعم جهاز المناعة والمساعدة على ضبط الوزن.

وأكدت الصحة على أهمية تجنب إشعال الحطب أو الفحم في الأماكن المغلقة، لما قد يسببه من أخطار صحية، إلى جانب ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية مع بداية فصل الشتاء.

ونصحة الصحة بتناول كميات كافية من الماء خلال الأيام الباردة، لتفادي حالات الجفاف التي قد يغفل عنها البعض بسبب انخفاض الشعور بالعطش.