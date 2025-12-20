Icon

العثور على كنز أثري ثمين في تونس Icon الجاسر يقف على حركة السفر في مطار الملك خالد الدولي Icon نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة Icon لقطات توثق عودة العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي Icon في فصل الشتاء.. نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير Icon ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يعبر أحد الشعاب بمحافظة رماح Icon ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام Icon البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية Icon مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

في فصل الشتاء.. نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
في فصل الشتاء.. نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدّمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح الصحية الهامة لفصل الشتاء، بهدف تعزيز الوقاية ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر الأمراض الموسمية، وطرق الوقاية منها.

نصائح لتعزيز المناعة

وشددت الصحة على أهمية تناول الغذاء الغني بالألياف والبروتين مثل الخضراوات والفواكه والشوفان واللحوم والبقوليات، إضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام لدعم جهاز المناعة والمساعدة على ضبط الوزن.

قد يهمّك أيضاً
طقس السبت.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

طقس السبت.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

أمطار وسيول وبرد على منطقة جازان

أمطار وسيول وبرد على منطقة جازان

وأكدت الصحة على أهمية تجنب إشعال الحطب أو الفحم في الأماكن المغلقة، لما قد يسببه من أخطار صحية، إلى جانب ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية مع بداية فصل الشتاء.

ونصحة الصحة بتناول كميات كافية من الماء خلال الأيام الباردة، لتفادي حالات الجفاف التي قد يغفل عنها البعض بسبب انخفاض الشعور بالعطش.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد