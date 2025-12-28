Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

قتلى في السويد جراء عواصف قوية

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
قتلى في السويد جراء عواصف قوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لقي شخصان مصرعهما في السويد جراء عواصف قوية ضربت أجزاءً من السويد والنرويج وفنلندا، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتعطيل حركة الطيران في بعض المناطق.

وأصدر المعهد السويدي للأرصاد الجوية تحذيرات من رياح شديدة وعاتية تضرب مناطق واسعة من النصف الشمالي للسويد مع وصول العاصفة المسماة “يوهانس”، فيما تأثر أكثر من (40) ألف منزل بانقطاع الكهرباء في السويد وفق وكالة الأنباء السويدية “تي تي”.

قد يهمّك أيضاً
انهيار وزيرة الصحة السويدية الجديدة خلال مؤتمر صحفي ولقطات توثق

انهيار وزيرة الصحة السويدية الجديدة خلال مؤتمر صحفي ولقطات توثق

اقتصاد السويد ينكمش بشكل غير متوقع

اقتصاد السويد ينكمش بشكل غير متوقع

وفي فنلندا، أدى تأثير العاصفة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من (120) ألف منزل، مع تسجيل المناطق الغربية الأكثر تضررًا، وفقًا لهيئة للإذاعة الفنلندية العامة.
وبحسب وسائل الإعلام الفنلندية فإن الرياح العاتية أدت إلى توقف حركة الطيران في مطار كيتيلا شمال فنلندا، بعد أن دفعت الطائرات نحو تراكمات الثلوج على جوانب المدرج، دون تسجيل أي إصابات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد