قتلى في السويد جراء عواصف قوية

لقي شخصان مصرعهما في السويد جراء عواصف قوية ضربت أجزاءً من السويد والنرويج وفنلندا، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتعطيل حركة الطيران في بعض المناطق.

وأصدر المعهد السويدي للأرصاد الجوية تحذيرات من رياح شديدة وعاتية تضرب مناطق واسعة من النصف الشمالي للسويد مع وصول العاصفة المسماة “يوهانس”، فيما تأثر أكثر من (40) ألف منزل بانقطاع الكهرباء في السويد وفق وكالة الأنباء السويدية “تي تي”.

وفي فنلندا، أدى تأثير العاصفة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من (120) ألف منزل، مع تسجيل المناطق الغربية الأكثر تضررًا، وفقًا لهيئة للإذاعة الفنلندية العامة.

وبحسب وسائل الإعلام الفنلندية فإن الرياح العاتية أدت إلى توقف حركة الطيران في مطار كيتيلا شمال فنلندا، بعد أن دفعت الطائرات نحو تراكمات الثلوج على جوانب المدرج، دون تسجيل أي إصابات.