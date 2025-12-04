Icon

كأس العرب.. التعادل الإيجابي يحسم المواجهة بين قطر وسوريا

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٦ مساءً
كأس العرب.. التعادل الإيجابي يحسم المواجهة بين قطر وسوريا
المواطن - فريق التحرير

حسم التعادل الإيجابي (1 – 1) المواجهة التي جمعت المنتخبين القطري والسوري، مساء اليوم، على إستاد خليفة الدولي بالدوحة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب قطر 2025.

المواجهة بين قطر وسوريا

وافتتح أحمد علاء التسجيل للمنتخب القطري في الدقيقة (78)، ثم أدرك عمر خريبين التعادل للمنتخب السوري في الدقيقة (90).

وبهذه النتيجة، حصل المنتخب السوري على النقطة الرابعة في مشواره بالبطولة، ليحتلّ المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف المنتخب الفلسطيني المتصدر.

وعلى الجانب الآخر، حصل المنتخب القطري على النقطة الأولى في مشواره بالمجموعة، ليحتلّ المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف فقط خلف المنتخب التونسي في المركز الثالث.

