كأس العرب.. التعادل الإيجابي يحسم المواجهة بين قطر وسوريا

حسم التعادل الإيجابي (1 – 1) المواجهة التي جمعت المنتخبين القطري والسوري، مساء اليوم، على إستاد خليفة الدولي بالدوحة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب قطر 2025.
وافتتح أحمد علاء التسجيل للمنتخب القطري في الدقيقة (78)، ثم أدرك عمر خريبين التعادل للمنتخب السوري في الدقيقة (90).
وبهذه النتيجة، حصل المنتخب السوري على النقطة الرابعة في مشواره بالبطولة، ليحتلّ المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف المنتخب الفلسطيني المتصدر.
وعلى الجانب الآخر، حصل المنتخب القطري على النقطة الأولى في مشواره بالمجموعة، ليحتلّ المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف فقط خلف المنتخب التونسي في المركز الثالث.
شوف الهدف |
تسديدة صاروخية" "منتخب سوريا يتعادل 1-1 منتخبنا الوطني عن طريق عمر خريبين في الدقيقة 90 .. كأس العرب 2025#العنابي#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/mOohoAubvd
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 4, 2025