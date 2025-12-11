Icon

بهدف سجله وليد أزارو

كأس العرب.. منتخب المغرب يفوز على سوريا ويتأهل لنصف النهائي

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٣ مساءً
كأس العرب.. منتخب المغرب يفوز على سوريا ويتأهل لنصف النهائي
المواطن - فريق التحرير

تأهل منتخب المغرب للدور النصف النهائي بعد الفوز على منتخب سوريا فى المباراة التى جمعتهما بالدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب 2025، عندما على ملعب “خليفة الدولي”.

سجل هدف المغرب اللاعب وليد أزارو فى الدقيقة 79 من الشوط الثاني بعد متابعة كميزة على تسديدة زميله على مرمى منتخب سوريا.

المغرب يفوز على سوريا

وتصدر منتخب المغرب بقيادة المدرب طارق السكتيوي جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ 7 نقاط من فوزين على السعودية وجزر القمر وتعادل وحيد أمام سلطنة عمان.

بينما تأهل المنتخب السوري بقيادة الهداف عمر خريبين من المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بعد تحقيق فوز وتعادلين، ليضمن بذلك مركزه ضمن المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، مستفيدًا من صلابته الدفاعية وعدم تلقيه سوى هدف وحيد في منافسات الدور الأول.

ونجح منتخب المغرب فى مواصلة مشواره في البطولة والتقدم نحو المربع الذهبي، بعد أن ودّع النسخة الماضية من كأس العرب من الدور ربع النهائي، عقب خسارته أمام الجزائر بركلات الترجيح (5-3) بعد التعادل 2-2.

 

