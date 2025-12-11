كأس العرب.. منتخب المغرب يفوز على سوريا ويتأهل لنصف النهائي

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
تأهل منتخب المغرب للدور النصف النهائي بعد الفوز على منتخب سوريا فى المباراة التى جمعتهما بالدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب 2025، عندما على ملعب “خليفة الدولي”.
سجل هدف المغرب اللاعب وليد أزارو فى الدقيقة 79 من الشوط الثاني بعد متابعة كميزة على تسديدة زميله على مرمى منتخب سوريا.
وتصدر منتخب المغرب بقيادة المدرب طارق السكتيوي جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ 7 نقاط من فوزين على السعودية وجزر القمر وتعادل وحيد أمام سلطنة عمان.
آزارو يهز الشباك..
الهدف الأول للمغرب في مرمى سوريا بعد متابعة رائعة..#المغرب_سوريا#كأس_العرب 🏆 #FIFAArabCup pic.twitter.com/CNk55EreBE
— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 11, 2025
بينما تأهل المنتخب السوري بقيادة الهداف عمر خريبين من المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بعد تحقيق فوز وتعادلين، ليضمن بذلك مركزه ضمن المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، مستفيدًا من صلابته الدفاعية وعدم تلقيه سوى هدف وحيد في منافسات الدور الأول.
ونجح منتخب المغرب فى مواصلة مشواره في البطولة والتقدم نحو المربع الذهبي، بعد أن ودّع النسخة الماضية من كأس العرب من الدور ربع النهائي، عقب خسارته أمام الجزائر بركلات الترجيح (5-3) بعد التعادل 2-2.