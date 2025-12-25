Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة

كود الطرق السعودي ينظّم ربط المراكز الحيوية لتسهيل الوصول إليها

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢١ مساءً
كود الطرق السعودي ينظّم ربط المراكز الحيوية لتسهيل الوصول إليها
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي وضع تنظيمًا شاملًا لربط المراكز الحيوية بشبكة الطرق؛ بهدف تسهيل الوصول إليها وتعزيز مستوى السلامة المرورية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.

وبيّنت “هيئة الطرق” أن هذه التنظيمات تشمل تحديد المراكز التي تولّد الحركة المرورية مثل: المطارات، والمستشفيات، والجامعات، وتصنيفها حسب أهميتها ليتناسب حجم الطريق مع كثافة الحركة المرورية، إضافة إلى تخطيط حجم الحركة من هذه المراكز وإليها حاليًا ومستقبلًا، وربطها بالطرق المناسبة لوظيفتها (سريعة، تجميعية، محلية، شريانية)؛ لضمان تنقل أسرع وأكثر كفاءة.

قد يهمّك أيضاً
انطلاق مرحلة الامتثال لكود الطرق السعودي سيرفع مستوى جودة شبكة الطرق

انطلاق مرحلة الامتثال لكود الطرق السعودي سيرفع مستوى جودة شبكة الطرق

كود الطرق السعودي.. المسافة بين الاستراحات لا تتجاوز ساعة واحدة في القيادة

كود الطرق السعودي.. المسافة بين الاستراحات لا تتجاوز ساعة واحدة في القيادة

مرجع فني شامل

ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات، حيث يهدف إلى تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بجميع أنواعها، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى توفير الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق؛ لتحقيق مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

ويأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.

وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، وكذلك تطبيقه على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد