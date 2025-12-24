Icon

سقطت من ارتفاع 32 ألف قدم

لقطات ترصد تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي في تركيا

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٩ صباحاً
لقطات ترصد تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي في تركيا
المواطن - فريق التحرير

تصدرت مشاهد حطام الطائرة الخاصة المنكوبة من طراز “فالكون 50” منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية، بعد تأكيد مقتل رئيس أركان الجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، ونخبة من القادة العسكريين في حادث تحطم مأساوي قرب العاصمة التركية أنقرة.

توثيق الحطام واللحظات الأخيرة

ونشرت وسائل إعلام تركية مقاطع فيديو وصوراً ميدانية أظهرت تناثر أجزاء الطائرة في موقع الحادث، عقب اختفائها المفاجئ عن شاشات الرادار. وتشير البيانات التقنية إلى أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع شاهق يبلغ 32,400 قدم فوق أنقرة قبل أن تفقد توازنها وتسقط، وذلك بعد محاولة فاشلة من الطاقم لإجراء هبوط اضطراري أبلغوا به السلطات التركية قبل دقائق من انقطاع الاتصال.

إعلان رسمي وصدمة في طرابلس

الحادث الذي وثقت صوره بشاعة الاصطدام، أكده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ناعياً الفريق الحداد ومرافقيه من قيادات القوات البرية والتصنيع العسكري والمستشارين.

وأظهرت الصور المتداولة هنا تفحم أجزاء واسعة من هيكل الطائرة، مما قلص فرص النجاة لمن كانوا على متنها منذ اللحظات الأولى للارتطام.

تحقيقات تقنية

وتعكف فرق الإنقاذ والتحقيق التركية حالياً على معاينة الحطام الذي ظهر في الفيديوهات المتداولة، في محاولة لفك لغز السقوط الحر للطائرة من ذلك الارتفاع الشاهق، وما إذا كان الحادث ناتجاً عن خلل فني مفاجئ أصاب المحركات أو هيكل الطائرة “فالكون 50” التي كانت تقل الوفد العسكري الرفيع.

