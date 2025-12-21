Icon

العُلا تحتفي بفعالية “الطنطورة” ضمن تقليد ثقافي سنوي غدًا Icon آرسنال يفوز على إفرتون ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي Icon ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي Icon مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بجنوب أفريقيا Icon زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية Icon الكاف: كأس الأمم الأفريقية سيقام كل أربع سنوات Icon طقس الأحد.. ضباب ورياح نشطة على عدة مناطق Icon “ابتكارات مساعي”.. جمعية تحتضن الأفكار وتحولها إلى مشاريع مؤثرة Icon ويتكوف يكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة Icon تحذير من أسرّة التسمير… تُسرّع الشيخوخة وتسبب السرطان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتصر فريق ليفربول على مضيفه توتنهام هوتسبير أمس، بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة الـ(17) من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك على ملعب “توتنهام” بالعاصمة البريطانية لندن.
وسجل لليفربول المهاجم السويدي ألكساندر إيزاك في الدقيقة (56)، والفرنسي هوغو إيكتيكي في الدقيقة (66)، قبل أنْ يقلص الفارق لأصحاب الأرض المهاجم البرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة (83).
وشهدت المباراة، طرد اللاعبين تشافي سيمونز في الدقيقة (33)، والقائد الأرجنتيني كريستيان روميرو في الدقيقة (93) من توتنهام.
وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى (29) نقطة في المركز الخامس، فيما تجمَّد رصيد توتنهام عند (22) في المركز الـ(13).

قد يهمّك أيضاً
ليلة سقوط ليفربول.. نوتنغهام يدك شباك الريدز بثلاثية

ليلة سقوط ليفربول.. نوتنغهام يدك شباك الريدز بثلاثية

الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة

الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد