ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي

انتصر فريق ليفربول على مضيفه توتنهام هوتسبير أمس، بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة الـ(17) من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك على ملعب “توتنهام” بالعاصمة البريطانية لندن.
وسجل لليفربول المهاجم السويدي ألكساندر إيزاك في الدقيقة (56)، والفرنسي هوغو إيكتيكي في الدقيقة (66)، قبل أنْ يقلص الفارق لأصحاب الأرض المهاجم البرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة (83).
وشهدت المباراة، طرد اللاعبين تشافي سيمونز في الدقيقة (33)، والقائد الأرجنتيني كريستيان روميرو في الدقيقة (93) من توتنهام.
وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى (29) نقطة في المركز الخامس، فيما تجمَّد رصيد توتنهام عند (22) في المركز الـ(13).