مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10536 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (6.72) نقاط ليقفل عند مستوى (10536.28) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (3.7) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (179) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (83) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (172) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المسار الشامل، والبابطين، وأكوا باور، والوطنية للتعليم، وسيسكو القابضة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات هرفي للأغذية، وتشب، وصدق، والبحري، وأرتيكس الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (18.41%) و(5.41%).
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والمسار الشامل، وباتك، والإنماء، وشري هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات المسار الشامل، والراجحي، وشري، والإنماء، والاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (275.38) نقطة ليقفل عند مستوى (23719.27) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (12) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.