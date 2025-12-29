Icon

حصاد اليوم
صحة وطب‎
توفر البيضة الواحدة 6.28 غرامًا من البروتين

ما أفضل توقيت لتناول البيض؟

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٩ مساءً
ما أفضل توقيت لتناول البيض؟
المواطن - فريق التحرير

يجمع خبراء التغذية على أن البيض يمثل أحد أهم المصادر الطبيعية الغنية بالبروتين والفيتامينات، لكن “السر” في تحقيق أقصى استفادة منه يكمن في توقيت تناوله.

وتشير الدراسات إلى أن تحديد موعد وجبة البيض يعتمد بشكل جذري على الأهداف الصحية للفرد، سواء كانت الرغبة في خسارة الوزن أو بناء الكتلة العضلية.

وتوفر البيضة المسلوقة الواحدة حوالي 6.28 غراماً من البروتين، وهو ما يغطي نحو 13% من الاحتياج اليومي للبالغين، بحسب سكاي نيوز.

وفي هذا الصدد، يؤكد خبراء أن تناول البيض في الصباح يعد الخيار الأمثل لمن يسعون للتنحيف؛ حيث يعمل على كبح هرمونات الجوع، ويمنح شعوراً طويلاً بالامتلاء، فضلاً عن كونه يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض لا يسبب اضطراباً في مستويات سكر الدم.

وعلى الجانب الآخر، تبرز أهمية تناول البيض في أوقات متأخرة من اليوم أو “بعد التمرين” للرياضيين، حيث يلعب دوراً محورياً في ترميم الأنسجة العضلية وتعويض مخازن الطاقة (الجليكوجين). كما يساهم صفار البيض، بما يحتويه من دهون صحية، في تحفيز إنتاج الهرمونات الأساسية لعملية البناء العضلي، مما يجعله وجبة الاستشفاء المثالية.

