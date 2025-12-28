Icon

ما هي خدمة التفويض لدفع رواتب العمالة المنزلية؟ مساند توضح

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
ما هي خدمة التفويض لدفع رواتب العمالة المنزلية؟ مساند توضح
المواطن - فريق التحرير

قالت منصة مساند إن خدمة التفويض لدفع رواتب العمالة المنزلية هي خدمة تتيح لأصحاب العمل إصدار أو إلغاء تفويض لشخص آخر (المفوض له)، لاستخدام خدمة دفع رواتب العامل/ة المنزلي/ة من خلال المحافظ الرقمية، والبنوك المعتمدة.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

مساند: لا يمكن توثيق عقد عمالة متواجدة خارج السعودية

مساند: لا يمكن توثيق عقد عمالة متواجدة خارج السعودية

توضيح من مساند بشأن مدة التعاقد

توضيح من مساند بشأن مدة التعاقد

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

