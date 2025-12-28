ما هي خدمة التفويض لدفع رواتب العمالة المنزلية؟ مساند توضح الأجواء الباردة والسحب المنخفضة ترسم الجمال في سماء طريف تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس اكتشاف مركب بكتيري يحمي الجسم من مرض السكري سلمان للإغاثة يوزّع ألف سلة غذائية شمال كردفان السودانية الأستديو التحليلي يعزّز وعي الصقارين ويطوّر قراءة أشواط مهرجان الصقور ضبط مخالف مارس صيد الأسماك بدون تصريح وبأدوات محظورة في جدة الحج والعمرة توقف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن الدوري السعودي.. النصر يتصدر والهلال في الوصافة والأهلي يتلقى الخسارة الأولى جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراة والماجستير
قالت منصة مساند إن خدمة التفويض لدفع رواتب العمالة المنزلية هي خدمة تتيح لأصحاب العمل إصدار أو إلغاء تفويض لشخص آخر (المفوض له)، لاستخدام خدمة دفع رواتب العامل/ة المنزلي/ة من خلال المحافظ الرقمية، والبنوك المعتمدة.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.