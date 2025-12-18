متعب بن عبدالله يزور موهبة ويطّلع على مسيرة دعم الموهوبين

زار الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية، اليوم، مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، إحدى كيانات مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية، واطّلع خلالها على أعمال المؤسسة وبرامجها وجهودها في اكتشاف ورعاية الموهوبين.

وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور عبدالعزيز بن فهد العنقري، وأمين عام “موهبة” عبدالعزيز بن صالح الكريديس، وعدد من قيادات ومنسوبي المؤسسة.

وتجول الأمير متعب بن عبدالله، على الأجنحة التعريفية في بهو المؤسسة، حيث اطلع على جناح إرث الملك عبدالله والوقف وما يجسّده من استمرارية دعم مسيرة الموهبة، كما شاهد محتوى جناح الكشف والرعاية والتمكين الذي يستعرض رحلة اكتشاف الموهوبين ومراحل رعايتهم وتمكينهم، إلى جانب جناح المسابقات المحلية، ومن ضمنها معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع”، وتدشين الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات “نسمو”.

واطلع على ما حققته المملكة من إنجازات في المسابقات الدولية مثل معرض آيسف والأولمبيادات العلمية العالمية، ووقف عند جناح الإنتاج العلمي والمعرفي ونماذج الخريجين الذي يعكس إسهامات الطلبة الذين خرجوا من برامج “موهبة” وحققوا حضوراً متميزاً محلياً ودولياً.

وعبر عن اعتزازه بما تقدّمه “موهبة” من مبادرات وبرامج وطنية رائدة، وإسهامها في اكتشاف موهوبي وموهوبات الوطن ورعايتهم وتمكينهم على مدار 25 عامًا، مؤكدًا أن دعم الموهوبين ورعايتهم يمثّلان امتدادًا لنهج القيادة الرشيدة –حفظها الله– في الاستثمار في الإنسان وبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف “فخورون بما تحقق من نجاحات وإنجازات كبيرة محلية ودولية بتوفيق الله أولاً ثم بدعم قيادتنا الحكيمة، مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الامين -حفظهم الله-، مشيرًا إلى أن موهبة تساهم من خلال خططها وأعمالها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبهما، أعرب رئيس مجلس إدارة “موهبة” وأمينها العام عن شكرهما وتقديرهما لسموّه على هذه الزيارة الكريمة التي تعكس اهتمامه ودعمه لجهود اكتشاف وتنمية القدرات الإبداعية لدى أبناء وبنات الوطن، مؤكدين أن الزيارة تُعد حافزًا لتعزيز دور “موهبة” في تمكين الموهوبين للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.