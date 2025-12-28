مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث تطورات تمس وحدة الصومال

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
يعقد مجلس الأمن الدولي غدًا الاثنين جلسة طارئة لمناقشة التداعيات السياسية والقانونية للتطورات ذات الصلة بوحدة وسلامة جمهورية الصومال الفيدرالية بناءً على طلب عاجل تقدمت به الحكومة الفيدرالية في الصومال.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وسط ترقب واسع من المجتمع الدولي لمواقف أعضاء المجلس.