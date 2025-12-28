مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث تطورات تمس وحدة الصومال

يعقد مجلس الأمن الدولي غدًا الاثنين جلسة طارئة لمناقشة التداعيات السياسية والقانونية للتطورات ذات الصلة بوحدة وسلامة جمهورية الصومال الفيدرالية بناءً على طلب عاجل تقدمت به الحكومة الفيدرالية في الصومال.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وسط ترقب واسع من المجتمع الدولي لمواقف أعضاء المجلس.