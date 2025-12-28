Icon

يوم غد الأحد

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث تطورات تمس وحدة الصومال

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث تطورات تمس وحدة الصومال
المواطن - فريق التحرير

يعقد مجلس الأمن الدولي غدًا الاثنين جلسة طارئة لمناقشة التداعيات السياسية والقانونية للتطورات ذات الصلة بوحدة وسلامة جمهورية الصومال الفيدرالية بناءً على طلب عاجل تقدمت به الحكومة الفيدرالية في الصومال.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وسط ترقب واسع من المجتمع الدولي لمواقف أعضاء المجلس.

