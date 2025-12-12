قالت التأمينات الاجتماعية إن مدة صرف تعويض ساند 12 شهرًا متصلة أو متقطعة في كل مرة من مرات الاستحقاق، وذلك خلال مدة محددة تنتهي بعد مرور 24 شهر من تاريخ أول صرف.

وتابعت عبر منصة إكس ردًا على استفسارات في هذا الشأن: أنه يتوقف صرف ساند في حال إكتمال صرف دفعات التعويض 12 دفعة.

الحماية الاجتماعية

والمعروف أن ساند يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

ويقتصر تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم فيما تبلغ نسبة الاشتراك 1.5% من الراتب يدفع صاحب العمل 0.75% والمشترك 0.75% منها.

التسجيل في البرنامج