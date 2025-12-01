Icon

“مسام” ينزع 961 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٥ مساءً
“مسام” ينزع 961 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
المواطن - واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2025م، من انتزاع (961) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (6) ألغام مضادة للأفراد، و(92) لغمًا مضادًا للدبابات، و(862) ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.
وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، فيما نزع الفريق (4) ألغام مضادة للأفراد و(90) لغمًا مضادًا للدبابات و(56) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ميدي بمحافظة حجة.
وفي محافظة لحج، نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية تبن، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المضاربة، وفي محافظة عدن نزع الفريق (6) ألغام مضادة للأفراد و(386) ذخيرة غير منفجرة، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة ناسفة مبتكرة واحدة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وفي محافظة تعز نزع (377) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(33) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، و(6) ذخائر غير منفجرة في مديرية صلوح.
وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر نوفمبر إلى (4.726) لغمًا، وارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (526.460) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.
وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.

