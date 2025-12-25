Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
طالب قسد بتحمل مسؤولية عدم إيفائها بما وقعت عليه

مستشار الرئيس السوري: الخيارات ضاقت مع قوات سوريا الديمقراطية

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٧ مساءً
مستشار الرئيس السوري: الخيارات ضاقت مع قوات سوريا الديمقراطية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صرح مستشار الرئيس السوري، أحمد الشرع، الخميس، بأن الخيارات ضاقت مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، كما طالب مستشار الرئيس السوري، “قسد” بتحمل مسؤولية “عدم إيفائها بما وقعت عليه”.

ويرجح أن توقع الحكومة السورية الانتقالية اتفاقاً مع “قسد” الكردية، بشأن دمج تشكيلاتها المسلحة في الجيش السوري خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لما أفادت به قناة “تلفزيون سوريا”، نقلاً عن مصدر.

قد يهمّك أيضاً
3 قتلى في اشتباكات مع الأمن السوري بريف اللاذقية

3 قتلى في اشتباكات مع الأمن السوري بريف اللاذقية

الداخلية السورية: صادرنا صواريخ “سام-7” في البوكمال

الداخلية السورية: صادرنا صواريخ “سام-7” في البوكمال

وأوضحت القناة أنّ “واشنطن تمارس ضغوطاً كبيرة على الجانبين بهدف توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الجاري”، متوقّعة أنّ “يتم الإعلان عن الاتفاق في دمشق بين 27 و30 ديسمبر الجاري”، نقلا عن وكالة “تاس” الروسية.

الخيارات ضاقت مع قوات سوريا الديمقراطية

كما أشارت القناة إلى أن الطرفين يناقشان حالياً عدداً من النقاط الخلافية، أبرزها: دخول قوات الحكومة السورية إلى شمال شرقي سوريا، وتحديد مناصب “قسد” في وزارتي الدفاع والداخلية، وآلية اتخاذ القرارات العسكرية والهيكلية الإدارية لفرق “قسد”، وتوزيع المهام والصلاحيات بين “قسد” ووزارتي الدفاع والداخلية.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت قناة “تلفزيون سوريا” أن “قسد” تتمسك بإنشاء لواءين عسكريين: الأوّل لواء نسائي بقيادة منفصلة ويتبع لوزارة الدفاع السورية، والثاني لواء مختص بمكافحة الإرهاب.

ومن جهة أخرى، أكد مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، التوصل إلى تفاهم مشترك مع الحكومة السورية، بشأن دمج القوى العسكرية بما يتماشى مع ما وصفه بالمصلحة العامة، مؤكداً أن عدداً من القضايا السياسية والدستورية ما زال يحتاج إلى وقت وحوارات أعمق.

ونقل موقع “تليفزيون سوريا”، الخميس، عن عبدي قوله، خلال مشاركته في اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في شمال وشرقي سوريا: “إن الاجتماع ناقش آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية، إضافة إلى اتفاقية 10 مارس، مشيرا إلى وجود تقارب في الآراء حول ملفات أساسية”.

وأوضح أن هناك تقدماً في تشكيل رؤية مشتركة تتعلق بالمعابر والحدود، مؤكداً أن الثروات الباطنية، هي ملك لجميع السوريين، وليست حكرا على جهة بعينها.

وأضاف أن شكل النظام السياسي في سوريا، وآليات التشاركية بين المكونات، يُعدّان من الركائز الأساسية لأي حل، لافتا إلى أن ذلك يتطلب حوارات أعمق للوصول إلى دستور يعكس تطلعات السوريين كافة.

وجدد عبدي تأكيده على أن الحل في سوريا يجب أن يكون “لامركزيا”، مع تمكين أبناء المناطق من إدارة شؤونهم ضمن إطار دستوري، معربا عن أمله في التوصل خلال الفترة المقبلة إلى اتفاقات شاملة حول القضايا العالقة.

وأشار إلى أن بعض الملفات الدستورية لا تزال قيد النقاش، وأن الوصول إلى حل يشمل كامل الجغرافيا السورية يتطلب وقتًا وتوافقًا وطنيًا أوسع، وفق ما نقلته قناة “روجافا” الرسمية التابعة “للإدارة الذاتية”.

ويتضمن الاتفاق الموقع في 10 مارس الماضي بين الرئيس السوري الشرع وعبدي دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة وحماية حقوق جميع السوريين، مع الالتزام بعدم الانقسام وإنهاء الخلافات قبل نهاية العام الجاري.

وفي سياق المواجهات المسلحة التي نشبت، الاثنين، بين قوات الحكومة السورية و”قسد” في حلب، أكدت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا أنه لا نية لشن “هجمات على حيي الأشرفية والشيخ مقصود” في حلب.

وأعربت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن إصرارها على “تنفيذ الاتفاقية بشأن حلب”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الداخلية السورية: صادرنا صواريخ “سام-7” في البوكمال
العالم

الداخلية السورية: صادرنا صواريخ “سام-7” في البوكمال

العالم
3 قتلى في اشتباكات مع الأمن السوري بريف اللاذقية
العالم

3 قتلى في اشتباكات مع الأمن السوري...

العالم