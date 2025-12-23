مشادات في عزاء سمية الألفي.. أحمد الفيشاوي يشتبك مع مصور ويصادر هاتفًا

تحول عزاء الفنانة القديرة الراحلة سمية الألفي، الذي أقيم مساء أمس الاثنين بالقاهرة، إلى شد وجذب، بعدما شهدت المراسم أزمات متكررة بين المصورين والصحفيين من جهة، ونجوم الفن المعزين من جهة أخرى.

ظهور أول للفيشاوي الصغير

وشهد العزاء الظهور الأول للفنان أحمد الفيشاوي بعد عودته من خارج مصر، حيث غاب عن مراسم الجنازة لتواجده في الخارج. ووصل الفيشاوي برفقة شقيقه “عمر” وسط تجمهر كبير من وسائل الإعلام، مما دفعه لمغادرة سيارته مسرعاً لتجنب التزاحم وتجاوز الحشود للدخول إلى القاعة.

ورصدت مقاطع فيديو متداولة محاولة الفيشاوي السيطرة على الموقف، حيث طالب المصورين بتنظيم تواجدهم وترك ممر للمعزين، مشبهاً الساحة الأمامية بـ “السجادة الحمراء” في المهرجانات من حيث النظام. إلا أن هذه المحاولات لم تدم طويلاً؛ إذ عاد التزاحم مجدداً، ما أدى إلى فقدان الفيشاوي لأعصابه بعد اقتراب أحد المصورين منه بشكل مبالغ فيه لرصد ملامح حزنه.

وفي لحظة انفعال، قام الفيشاوي بجذب هاتف المصور بقوة ووضعه في جيبه، وسط محاولات فاشلة من شقيقه والحضور لتهدئته. غير أن الموقف انتهى لاحقاً بقيام الفيشاوي باستدعاء المصور ومصافحته وإعادة الهاتف إليه بعد هدوء الأجواء.

حضور لافت لنجوم الفن

وعلى الرغم من التوترات التنظيمية، حرص كوكبة من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، وكان في مقدمتهم الفنانة منة شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، بالإضافة إلى الفنان أحمد صلاح السعدني، وسط أجواء خيم عليها الحزن لرحيل واحدة من أيقونات السينما والدراما المصرية بعد صراع مع مرض السرطان.